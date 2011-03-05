Матерью пятерых детей Алла Пучинская стала уже к 30 годам

В Браслав Алла переехала совсем недавно. Здесь, как многодетная мать, она получила трехкомнатную квартиру.

Алла Пучинская, многодетная мать:

Я не чувствую себя какой-то особенной женщиной. Я обычная мать, у которой немного больше детей, чем у остальных матерей. Я их так же сильно люблю. И, в принципе, мы все одна семья, и друг другу помогаем.

У нас как в диспетчерской. Рано утром нам нужно подняться. Затем старшего отправляем в школу, одновременно подъем для младшего. В это время Захарушка уже проснулся, его нужно взять на руки.

Полуторагодовалый Захар – самый младший. На руках у мамы проводит почти весь день, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Алла и готовить научилась на пару с малышом.

Старшему сыну Александру – 13. Он с детства – правая рука матери.

Александр Пучинский, сын:

Младших братьев смотрю, помогаю по хозяйству.

Старшие сыновья делят с матерью не только хозяйство, но и хобби. Все увлекаются вышиванием. Работы Аллы и ее детей выставлены и в школе, и в детском саду.

Галина Иванова, воспитатель Браславского государственного ясли-сада № 3:

Мама очень хорошая, доброжелательная, всегда приветливая. Детки у нее очень ухоженные, аккуратненькие. Все очень активные, ответственные, порядочные детки. Вот интересный такой случай: девочка сидит, покушала, спасибо скажет, обязательно дождется, пока ты ей в ответ скажешь, будет в глаза смотреть. То есть, очень такие ответственные, и того же требуют от тебя.

До ухода в декретный отпуск Алла работала в школе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Через полтора года мечтает вернуться к работе. Дети – ее призвание и в жизни, и в профессии.