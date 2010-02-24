Материнское молоко продается он-лайн

Жительница Виннипега Сара Винс продает собственное молоко через интернет.

Сара создала значительные замороженные запасы этого необходимого каждому младенцу продукта, но ее собственный сын не может его употреблять – у него выявлена аллергия на коровий протеин, а Сара пила молоко коров в начальный период вскармливания.

После того, как Сара исключила молочные продукты из собственной диеты, ее младенец вновь начал потреблять молоко матери, но запасы остались, а выбрасывать жалко.

Сара разместила объявление о продаже своего молока на и надеется выручить за него 200-500 канадских долларов, передает MIGnews.com.