Прямой эфир

Материнская смертность в Беларуси за 25 лет сократилась почти на 88%

12 ноября 2015 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Материнская смертность в Беларуси за 25 лет сократилась почти на 88%. Об этом говорится в докладе, подготовленном на основе оценок Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ,  Всемирного банка и фонда ООН в области народонаселения.

Сейчас материнская смертность в Беларуси  является одной из самых низких в мире. Наша страна находится на одном уровне с Австрией, Чехией, Италией и Швецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно докладу, средний показатель по всем странам мира за этот же период составил 44%.

# общество # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены
12 ноября 2015 13:44

Более 1,5 млн просмотров: американец сделал селфи на фоне своей рожающей жены

Охотник с 50-летним стажем Евгений Комаров в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
12 ноября 2015 08:33

Охотник с 50-летним стажем Евгений Комаров в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

С начала года в Минске на производстве погибли 17 человек, почти 100 получили тяжелые травмы
11 ноября 2015 18:24

С начала года в Минске на производстве погибли 17 человек, почти 100 получили тяжелые травмы