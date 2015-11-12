Новости Беларуси. Материнская смертность в Беларуси за 25 лет сократилась почти на 88%. Об этом говорится в докладе, подготовленном на основе оценок Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирного банка и фонда ООН в области народонаселения.

Сейчас материнская смертность в Беларуси является одной из самых низких в мире. Наша страна находится на одном уровне с Австрией, Чехией, Италией и Швецией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно докладу, средний показатель по всем странам мира за этот же период составил 44%.