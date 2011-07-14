Матч между ФК «Минск» и ФК «Газиантепспор», который пройдет на стадионе «Динамо», увидят даже в Турции

Возможность наблюдать за вторым квалификационным раундом Лиги Европы зрителям дарит телеканал «СТВ».

Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первая игра. «Минск», выбивший на первой стадии азербайджанский «Олимпик», примет на стадионе «Динамо» турецкий «Газиантепспор». А наблюдать за горячей футбольной схваткой можно будет не только с трибун, но и у экранов телевизоров. В 20.00 телеканал «СТВ» начнет прямую международную трансляцию.

Виктор Застрожнов, директор съемочной группы:

Для «СТВ» – это шаг вперед, потому что это международный матч, сигнал будет транслироваться на Турцию. Соответственно, это незаменимый опыт для творческой группы, для режиссерского состава – участвовать в международных трансляциях.

Приблизиться к европейскому уровню трансляций телекомпании позволил технический ресурс. В то время, как опытные специалисты продумывали последние графические детали, на стадионе с самого утра монтировали краны и устанавливали 10 телекамер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По словам режиссеров, для динамичной и качественной картинки в прайм-тайм такое количество – как раз то, что нужно.

О том, что на стадионе «Динамо» будет не только, на что посмотреть, но и о чем поговорить, комментаторы не сомневаются. Ведь второй квалификационный раунд – это та самая стадия, когда слабых соперников нет.

Сергей Канашиц, спортивный комментатор:

Я очень рад, что буду комментировать этот матч, потому что, я надеюсь, здесь будет наконец-то хватать эмоций, и можно будет кричать наконец-таки в микрофон: «Гол! Гол! Мы забили гол!» Так, чтобы это было громко и очень хорошо!

Виталий Тараканов, главный тренер футбольного клуба «Минск»:

Турецкая дружина играет дома намного лучше, чем в гостях. Исходим из этого. Поэтому постараемся забить и в обороне сыграть проще, не допускать ошибок.

Пока любители захватывающих спортивных зрелищ готовятся включить телеканал «СТВ» в самое рейтинговое время, перед стадионом уже собираются активные болельщики. Какая команда откроет счет, кому удастся забить решающий гол и чья игровая тактика окажется выигрышной? Фанаты готовы делать ставки.

Болельщики:

Я надеюсь, что минчане откроют счет.

Думаю, что минчане должны победить со счетом 2:1.

Игра будет интересная.