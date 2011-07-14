Матч между ФК «Минск» и ФК «Газиантепспор», который пройдет на стадионе «Динамо», увидят даже в Турции

Лига Европы. Второй квалификационный раунд. Первая игра. «Минск», выбивший на первой стадии азербайджанский «Олимпик», примет на стадионе «Динамо» турецкий «Газиантепспор». А наблюдать за горячей футбольной схваткой можно будет не только с трибун, но и у экранов телевизоров. В 20.00 телеканал «СТВ» начнет прямую международную трансляцию.
Виктор Застрожнов, директор съемочной группы:
Для «СТВ» – это шаг вперед, потому что это международный матч, сигнал будет транслироваться на Турцию. Соответственно, это незаменимый опыт для творческой группы, для режиссерского состава – участвовать в международных трансляциях.
Приблизиться к европейскому уровню трансляций телекомпании позволил технический ресурс. В то время, как опытные специалисты продумывали последние графические детали, на стадионе с самого утра монтировали краны и устанавливали 10 телекамер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По словам режиссеров, для динамичной и качественной картинки в прайм-тайм такое количество – как раз то, что нужно.
О том, что на стадионе «Динамо» будет не только, на что посмотреть, но и о чем поговорить, комментаторы не сомневаются. Ведь второй квалификационный раунд – это та самая стадия, когда слабых соперников нет.
Сергей Канашиц, спортивный комментатор:
Я очень рад, что буду комментировать этот матч, потому что, я надеюсь, здесь будет наконец-то хватать эмоций, и можно будет кричать наконец-таки в микрофон: «Гол! Гол! Мы забили гол!» Так, чтобы это было громко и очень хорошо!
Виталий Тараканов, главный тренер футбольного клуба «Минск»:
Турецкая дружина играет дома намного лучше, чем в гостях. Исходим из этого. Поэтому постараемся забить и в обороне сыграть проще, не допускать ошибок.
Пока любители захватывающих спортивных зрелищ готовятся включить телеканал «СТВ» в самое рейтинговое время, перед стадионом уже собираются активные болельщики. Какая команда откроет счет, кому удастся забить решающий гол и чья игровая тактика окажется выигрышной? Фанаты готовы делать ставки.
Болельщики:
Я надеюсь, что минчане откроют счет.
Думаю, что минчане должны победить со счетом 2:1.
Игра будет интересная.