Матч легенд хоккея в Риге: команды Балдериса и Фетисова, 18 голов и шикарные буллиты

Будь сыгран этот поединок лет 20 назад, на арене не было бы где яблоку упасть, а лишние билетики начинали бы спрашивать за километр. В команде Хельмута Балдериса – Харий Витолиньш, Олег Знарок, Андрей Матыцын, Нормундс Сейейс и многие другие. Соперники – Алексей Касатанов, Валерий Каменский, Сергей Макаров, Владимир Малахов, короче, целая россыпь звезд под капитанством Вячеслава Фетисова.



Не команды – песни. Правда, с мелодиями в стиле ностальжи. Так что пустые места зияли на трибунах обидными провалами. На матче звезд настоящего, а не прошлого, конечно, будет аншлаг.



Между тем, и в этом матче было не только на кого, но и на что посмотреть. Вот как счет был открыт: Вячеслав Буцаев выложил шайбу Виталию Прохорову, и тот, в спартаковском стиле, или уж как хотите, в стиле «Сент-Луис Блюз» ворота Сергея Наумова распечатал.



Ветераны Фетисова, как ни крути, смотрелись поярче. И хоть вскоре пропустили (это Хельмут Балдерис взял в союзники Владимира Лутченко), но к концу первого периода вели более чем солидно – 5:1. Видимо, на руку россиянам постоянная практика в команде «Газпрома», где большинство регулярно поигрывают, в том числе и на нашем Рождественском турнире.



Между прочим, демонстрировали команды и элементы ультра-си, без всяких скидок на возраст. Вот завалил генеральный менеджер рижского «Динамо» Нормунд Сейейс главу игроцкого профсоюза КХЛ Андрея Коваленко, и тот тут же блеснул таким исполнением буллита, что, честное слово, молодым поучиться бы.



Коваленко в итоге оформил дубль, единственный, из всех участников матча легенд. А команда Фетисова праздновала победу над командой Балдериса – 11:7, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Как 21 января сыграют дружины Озолиньша и Федорова, посмотрим.