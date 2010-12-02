Матч БАТЭ – «Динамо» (Киев) в Минске может быть отменен из-за холодов

Второго декабря в Минске будет сыгран предпоследний матч группового этапа Лиги Европы.

Белорусская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф, однако настроена на победу. Гости же считают, этот ответный матч самым главным в сезоне.

Команды выйдут на поле поздно вечером, в мороз. Минус нисколько не пугает подопечных Виктора Гончаренко. При этом синоптики советуют болельщикам утеплиться.

Решение о переносе матча из-за непогоды принимает главный арбитр после проверки состояния газона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За час до матча производится замер температуры воздуха на поле. В случае, когда она ниже минус 15 градусов, оба клуба должны дать согласие на участие в поединке.