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Матч БАТЭ – «Динамо» (Киев) в Минске может быть отменен из-за холодов

02 декабря 2010 11:53
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Второго декабря в Минске будет сыгран предпоследний матч группового этапа Лиги Европы.

Белорусская команда уже обеспечила себе выход в плей-офф, однако настроена на победу. Гости же считают, этот ответный матч самым главным в сезоне.

Команды выйдут на поле поздно вечером, в мороз. Минус нисколько не пугает подопечных Виктора Гончаренко. При этом синоптики советуют болельщикам утеплиться.

Решение о переносе матча  из-за непогоды принимает главный арбитр после проверки состояния газона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». За час до матча производится замер температуры воздуха на поле. В случае, когда она ниже минус 15 градусов, оба клуба должны дать согласие на участие в поединке.

# общество # Погода

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