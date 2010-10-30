Мать-одиночка: Лучше быть одному, чем с кем попало

Уникальная коллекция кукол жительницы Пинска Марии Луговой не единожды каталась по Беларуси, ее можно было встретить на «Дажынках» в Лиде. Автор чудных созданий состоит в клубе «Палескія майстры», поэтому демонстрирует свои работы на многих выставках. Вскоре гомельчане тоже смогут увидеть ее коллекцию во Дворце Румянцевых-Паскевичей.

Мария Луговая растит дочь одна. Своего отца 14-летняя Марина не знает, видела его лишь однажды, и то давно. Сама же Мария Луговая не может забыть свою первую любовь, от которой у нее не было детей, сообщает ctv.by со ссылкой на «Белорусскую ниву».

Мария Луговая, мать-одиночка:

Я сама очень сильный человек, стараюсь и дочь растить такой же. Быть честной перед другими и собой. И всегда вспоминаю слова мудрейшего Омара Хаяма: «Ты лучше голодай, чем что попало ешь. Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало».

Многие женщины живут обманом — создают семью с нелюбимыми, только бы не быть одинокими. Но это не по мне! Первая любовь наложила на всех мужчин стереотип «моего», идеального. И сколько я ни пыталась подгонять других представителей сильного пола под этот образ — одни разочарования...

Мне так горько это вспоминать, так всегда болит сердце, хотя и прошло с тех пор 20 лет. А недавно я отыскала свою первую и единственную в жизни любовь в виртуальном мире. Увидела его фото с семьей, детишками в «Одноклассниках», он живет на Дальнем Востоке. Мария написала стихотворение и назвала «Баллада о каменных людях». Отправила ему по Интернету, но ответа не получила.

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