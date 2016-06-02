Мастера-постижёры Лариса Старосветская и Валентина Терешенкова: Молодых в этой профессии нет!

Сегодня не каждый знает, кто или что такое постижёр. Потому не будем гадать: это мастер по изготовлению париков. В давние времена модную шевелюру носили египетские фараоны, французские аристократы, греческие актеры, римские императоры. Говорят, что только при дворе Людовика XIV работали пять тысяч парикмахеров – постижёров. А нынче белорусского студента и не заманишь в столь благородную профессию.

Лариса и Валентина занимаются «постижом» уже более 30 лет. Кстати, таких мастеров в Беларуси можно по пальцам пересчитать. А в своем время в Минске был даже целый цех по изготовлению париков. Советские дамы то и дело выстраивались в очередь. Удивительно, но и сегодня такой аксессуар пользуется спросом.

Изготовление парика вручную – дело сложное. На всё про всё уходит около 3 недель. Только представьте: имитация макушки делается крючком. К парику пришивается специальная ткань и после через нее каждый волосок вытягивается наружу. Что уже говорить о том, сколько волос потребуется на один парик!

Волосы, предназначенные для такого аксессуара, тщательно моют, дезинфицируют, сушат. А после – окрашивают, подстригают, тонируют и делают завивку. Что нельзя сказать об искусственных прядях.

Чего только постижёры не выпускают: это и парики, и накладки, и косы, шиньоны, накладные пряди, контраньеры. И, кстати, в рядах клиентов не только дамы! Дело нелегкое, но интересное. Только вот труд передать, к сожалению, пока не кому. Может просто о существовании профессии такой не знают?