Мастер-класс для отечественных дипломатов провел министр иностранных дел Сергей Мартынов

Руководители всех белорусских загранучреждений собрались в Минске на учебу.

35 лет в профессии и свободное владение французским, английским и суахили — руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул важность налаживания прямого диалога с партнерами во всех регионах мира. При этом белорусские загранучреждения должны более активно реализовывать общегосударственные задачи, подчеркнул министр. Особое внимание — европейскому вектору: привлечение инвестиций и упрощение визового режима.

Андрей Гринкевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Швеция:

Все заинтересованные ведомства работают со структурами Европейского Союза по упрощению визового режима и сокращению стоимости виз. Что касается позиции Швеции, она её постоянно озвучивает: Швеция выступает за максимальную либерализацию визового режима и за одинаковую стоимость виз для граждан всего региона.

Александр Михневич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Великобритании:

На днях у нас был лорд Чадллингтон — руководитель одной из самых крупных в мире компаний по привлечению инвестиций. Он делился со мной впечатлениями и сказал: то, что я увидел — совершенно не соответствует моим ожиданиям и представлениям: Беларусь — высокоразвитая страна. Поэтому рано или поздно мы выйдем с Европой на нормальные отношения без зигзагов, без всплесков и падений.