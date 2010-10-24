Мастер из Гродно создает миниатюрные модели поездов, которые в точности повторяют оригиналы

Будучи студентом, Петр Горбач в магазине увидел игрушечную железную дорогу. Стоила она 7 рублей 50 копеек — большие деньги для студента.

Позже железную дорогу он все же купил. Изучил каждую деталь игрушки и понял, что хочет создать свою. Так появился первый макет вагончика, а дальше пошло-поехало.

Впервые Петр Петрович понял, что его увлечение не просто «игра в детскую мечту», а серьезное занятие, которым увлечены солидные люди по всему миру, когда увидел журнал, издаваемый обществом любителей железной дороги тогда еще в ГДР. Он вышел на редакцию и рассказал о своем хобби. Позже в одном из номеров целая страница была посвящена его творчеству. Так начался обмен опытом. Сейчас в коллекции Петра Горбача уже более ста моделей. Есть там и раритетные экспонаты, в частности довоенные паровозы. И если в начале своего творческого пути мастер вырезал копии из картона, то сейчас освоил сложные технологии и при этом достиг в своем ремесле виртуозного уровня.