Массовое купание на крещенские праздники устроили в Гродно

По традиции в день Крещения верующие купаются в проруби или купели, чтобы быть здоровыми весь год. Молебен и освящение воды проводят священнослужители. Массовое купание устроили сегодня и в Гродно. В ледяную воду на городском озере окунулись и православные и католики. Испытать на себе целительную силу воды пришли сотни верующих.

С верой в целебную силу крещенской воды в Гродно на озеро пришли сотни горожан. Такие массовые заплывы в областном центре проходят уже третий год подряд. Совершить древний обряд сегодня помогла и погода. Знаменитые крещенские морозы отступили, температура воздуха – +2. Считается, что сегодня даже в обычной полынье вода приобретает особые свойства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Массовое крещенское омовение священники только поддерживают, при этом предупреждают: заходить в полынью нужно обязательно с верой. В таком случае освящённая вода даже может исцелить человека. Перед тем как окунуться, необходимо обратиться с молитвой к Богу.

Сергий Цвирко, священник Покровского собора (Гродно):

Этот мир, который Им был в начале сотворён, уйдя от Бога, стал не таким, каким был изначально. И задача Бога внести новую жизнь, осветить, напитать своей благодатью, свое силой всю водную стихию, вообще весь материальный мир, который мы знаем.

В Гродно у праздника Крещения есть особенность: древний обряд купания в полынье одновременно исполняют и православные верующие, и католики. Ксёндз Казимир не только принял участие в освящении воды, но и сам с удовольствием окунулся.

Казимир Желис, ксёндз:

Мы все крещёные, по этому этот праздник общий. И для православных и католиков — он напоминает о нашем крещении, и что важно по нему жить.

Весь обряд омовения длился несколько часов. Желающие даже в очередь выстраивались.

Чтобы согреться после купания, организаторы крещенского заплыва всех угощали гречневой кашей и горячим чаем. Однако сами искупавшиеся в ледяной полынье говорят: главным сегодня было — согреть не тело, а душу.