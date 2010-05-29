Масштабный мониторинг работы местной власти с гражданами начинает Администрация Президента Беларуси

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Проверке подлежат все области и Минск, а также ряд министерств. В центре внимания – вопросы качества жизни людей.

Начиная с 31 мая, девять межведомственных рабочих групп выедут во все регионы республики и изучат ситуацию в наиболее чувствительных для населения сферах: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищное строительство, труд и социальная защита, здравоохранение, торговля, бытовые услуги и другие. Во время проверок будут выявлены основные проблемные вопросы, волнующие население, проанализировано соблюдение государственными структурами законодательства о работе с обращениями граждан и дебюрократизации. Руководители рабочих групп проведут на всех проверяемых территориях личный прием граждан без предварительной записи. Для тех, кто не сможет прийти в этот день в исполком, Администрация Президента Беларуси организует горячие телефонные линии.

Для получения максимально полной и объективной информации, в наиболее посещаемых учреждениях райцентров (исполком, нотариальная контора, ЖЭСы, служба БРТИ, поликлиника, магазины) установят урны с бланками анонимных анкет, позволяющих оставить сообщение о проблемах, которые существуют в регионе, и недостатках в работе местных органов. Учитывая особую остроту и злободневность проблем жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства, поднимаемых в обращениях граждан, отдельно будет изучена работа министерств архитектуры и строительства и жилищно-коммунального хозяйства по решению социально значимых вопросов.

Такая комплексная работа позволит собрать обширный и разносторонний массив информации, глубже узнать отношение населения к стилю и методам работы органов местной власти, в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил жестко реагировать на каждый факт ненадлежащего отношения к решению проблем, волнующих людей, вплоть до освобождения соответствующих руководителей от занимаемых должностей.