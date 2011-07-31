Масштабная тренировка Вооруженных Сил Республики Беларусь. Как это было

Активная фаза учений продлилась несколько дней. Внезапная проверка боеготовности стартовала в начале недели по поручению президента и главнокомандующего Александра Лукашенко.

Главная особенность этих учений – внезапность, когда заранее неизвестно ни место дислокации, ни предполагаемый противник. То есть все максимально приближено к реальности. В эпицентре в первую очередь оказались силы немедленного реагирования. Ведь в случае внештатной ситуации именно им предстоит первыми отражать удар.

То, что на Обуз-Лесновском полигоне развернутся настоящие боевые действия, еще несколько дней назад никто и не предполагал. В понедельник рота базировалась в сотнях километров от этого места. О том, что ближайшую неделю проведут на военном положении, узнали от командира батальона.

Дмитрий Фильчук, командир танка:

Никто не знал! Вот именно, что мы сидели на полигоне, пришел командир батальона и объявил тревогу. Дневальный прокричал «Тревога, тревога, тревога!» и дальше уже действия начались согласно расписанию.

Незадолго до этого в Минске вскрыли обычный конверт, тем самым запустили военный механизм целого государства.

Условия внезапности для тренировки личного состава – жизненная необходимость. И такую форму проверок в Беларуси практикуют уже не первый год, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эффект, действительно, иногда терялся, если командир части знал, что проверять будут, к примеру, в сентябре. Теперь же, как говорится, «ничто не предвещало» и время было выбрано совсем не случайно.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Сейчас идет увольнение, идет призыв, часть находится на уборке урожая. Но даже в этой обстановке, те подразделения, которые обязаны немедленно решать задачи, обязаны их решать.

Первым делом мобильные силы перевели в режим военного времени.

Ну а самое интересное можно было наблюдать на полигонах начиная со среды. Активная фаза тренировки для большинства соединений начиналась с марша.

Около тысячи витебских десантников показали, что такое «немедленное реагирование». На плац стянули всю технику, а батальоны оперативно доукомплектовали людьми «из запаса». Тех, в свою очередь, – средствами походного выживания.

Военнослужащий:

Здесь есть котелок комбинированный десантный, фляга, три блюда.

Алексей Русак, командир аэромобильного взвода 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады:

Самая главная моя задача, как командира, – подготовить своих бойцов к тому, чтобы они были готовы к любой вводной, к любому изменению обстановки, к выполнению любых поставленных, внезапно возникающих перед нами задач.

На практике учения проверяют не только выносливость бойцов, но и боевые машины. Эти белорусские МАЗы недавно заменили гусеничную технику. По шоссейным дорогам они будут двигаться быстрее. Марш-бросок позволит оценить все возможности в полевых условиях.

Павел Пищулов, заместитель командира 103-й гвардейской отдельной мобильной бригады:

Перед батальоном стоит задача – практически совершить марш в качестве передового батальона. Марш непростой, потому что получена новая техника, прошло перевооружение. И это первый марш подобного рода на вновь полученной технике.

На поддержку мотострелкам поднялась и авиация. Министерством обороны было принято решение о наращивании системы противовоздушной обороны. Боевые самолеты рассредоточили по аэродромам республики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таким образом, маневры на земле продолжились под воздушным прикрытием.

Маршрут 11-й бригады по Брестской области оказался одним из самых сложных. Под Слонимом была организована понтонная переправа сразу для двух батальонов.

На другом берегу Щары по мосту, сооруженном буквально на ходу, оказалось больше тысячи человек личного состава и полторы сотни единиц техники.

В этой колонне был и танк Дмитрия. В прочем, на Обуз-Лесновском полигоне комндир уже бывал, так что вечерние стрельбы совсем не пугают. Как и пристрелка метрах в 70 от разговора с журналистами.

Пушечная мишень поднимается примерно в двух километрах от линии огня. Для того, чтобы ее увидеть и поразить, опытному экипажу требуются секунды. Современная начинка Т-72-го – это, по сути, две кнопки: лазерная наводка и огонь.

И так до четырех утра.

Когда здесь ночные стрельбы по наземным целям были в самом разгаре, на соседнем полигоне в Брестской области все уже было готово к отражению нападения с воздуха.

Впервые в ходе тренировки в «Доманово» использовали беспилотные летательные аппараты. Их задача – незаметно для радаров обнаружить противника.

Камера выдает точные координаты целей и ведет видео- и фотосъемку.

На деле же предугадать, что произойдет во время атаки противника, невозможно. Поэтому практически каждый день из Совбеза поступают новые распоряжения. Хотя может быть и по-другому.

В четверг на этом полигоне дивизион 302-й зенитной ракетной бригады показал в действии, что такое «Оса», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В роли боевого прикрытия – сразу три вертолета. Тем самым, по замыслу была обеспечена безопасность сухопутных войск в районе.

Уже в ходе стрельб задачу зенитчикам усложнил наблюдавший за происходящим министр обороны. По новой вводной условный противник применил тактическую авиацию в виде четырех крылатых ракет.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Вы видели четыре прямых попадания на воздушную цель, которая имитирует движение крылатой ракеты. И мне приятно отметить, что тактико-техническая характеристика данного комплекса находится на пределе возможного для поражения данного имитатора цели.

На всех этапах штабную тренировку контролировали и представители Совбеза. Их задача – оценить масштабное учение буквально по часам. От вскрытия конверта до последнего выстрела.

Леонид Мальцев, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Созданная обстановка максимально приближена к реальной. Велось огневое поражение с поддержкой авиации. И сегодня проверка завершена. Будет проведен анализ, и результаты будут доложены главнокомандующему.

Активная фаза совместной штабной тренировки завершилась в пятницу.

Соединения и воинские части, принимавшие в ней участие, вернулись в пункты постоянной дислокации.