Масштабная проверка боеготовности проходит в Беларуси. К чему готовится армия?
Абарона Радзімы – канстанта дзяржаўнай палітыкі, якая не залежыць ад календара. Сучасныя Узброеныя Сілы Беларусі – гэта магутны сплаў навейшых тэхналогій і нязломнага духу: ад маштабнага тэхпераўзбраення да ювелірнай падрыхтоўкі кожнага байца, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі вайсковыя будні напоўнены асаблівай дынамікай – на палігонах грымяць залпы, а кіраўнікі сілавога блока выходзяць на агнявую мяжу, каб пацвердзiць асабістую гатоўнасць да абароны нацыянальных інтарэсаў.
Бяспека краіны пачынаецца там, дзе словы не разыходзяцца са справай. Чым больш актыўна мы вучымся на палігонах і ва ўмовах, прыбліжаных да баявых, тым выразней сігнал для нядобразычліўцаў: не лезь, а то атрымаеш! У міралюбнасці абавязкова павінен быць ваенны шчыт.
Таму Беларусь планамерна займаецца ўдасканаленнем арміі, каб без промаху і пры любым надвор'і. У суровых умовах геапалітычнага пахаладання выстаяць толькі моцныя дзяржавы. З сярэдзіны студзеня па ініцыятыве Галоўнакамандуючага праводзіцца праверка Узброеных Сіл. Затым і міністр абароны задумаў яшчэ адну інспекцыю. Карацей, усе злучэнні і воінскія часці напагатове.
Лукашенко лично проверил боеготовность Вооружённых Сил.
Разам з кадравым саставам у вайсковыя шэрагі вяртаецца і надзейны рэзерв. Па ўсёй краіне разгорнуты мерапрыемствы па праверцы мабілізацыйнай гатоўнасці: на навучальныя зборы прызвалі неабходную колькасць ваеннаабавязаных. Для мужчын з запасу гэта магчымасць аднавіць баявыя навыкі і пацвердзіць сваю гатоўнасць у любую хвіліну стаць на абарону нацыянальных інтарэсаў.
Юрый Ганціеўскі, намеснік начальніка ўпраўлення галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўпраўлення Генеральнага штаба Узброеных Сіл Беларусі:
Указанный вид сборов имеет ряд особенностей. Так, сроки прибытия военнообязанных на предварительные пункты сбора с момента получения повестки минимальны и могут составлять менее суток. Срок продолжительности данного вида сборов может составлять до 60 суток.
Мужнасць байцоў сёння спалучаецца з моццу перадавога ўзбраення. У распараджэнні нашых артылерыстаў дальнабойныя сістэмы «Паланэз-М» і грозныя «Іскандэры». Неба пад надзейнай аховай дзякуючы комплексам С-400, а авіяпарк узмацнілі знішчальнікі Су-30СМ і ўдарныя верталёты Мі-35М. Гэта тэхніка дазваляе не проста адказваць на выклікі, а гарантавана спыняць любую агрэсію яшчэ на подступах.
Асабісты прыклад – лепшы метад выхавання. Пакуль падраздзяленні асвойваюць палігоны, майстэрства валодання зброяй дэманструе кіраўніцтва ведамстваў сілавога блока. Традыцыйныя спаборніцтвы па стральбе ў Мінску сёлета аб'ядналі рэкордную колькасць – 16 каманд.
На агнявым рубяжы тыя, хто прымае стратэгічныя рашэнні. Удзельнікі спаборнічаюць у трапнасці, выкарыстоўваючы пнеўматычны пісталет, малакаліберную вінтоўку і легендарны пісталет Макарава.
Соревнования по стрельбе между руководством силовых ведомств проходят в Минске.
Абарона Радзімы – гэта штодзённая праца тысяч людзей, адданых прысязе. Дзень абаронцаў Айчыны і Узброеных Сіл Беларусі многія салдаты і афіцэры сустрэнуць на службе. У заснежаных акопах на палігонах, на баявым дзяжурстве ля пультаў СПА і ў патрулях па ахове дзяржаўнай мяжы. Яны працягваюць выконваць свой абавязак, даказваючы, што суверэнітэт Беларусі – у надзейных руках.