Масштабная проверка боеготовности проходит в Беларуси. К чему готовится армия?

Бяспека краіны пачынаецца там, дзе словы не разыходзяцца са справай. Чым больш актыўна мы вучымся на палігонах і ва ўмовах, прыбліжаных да баявых, тым выразней сігнал для нядобразычліўцаў: не лезь, а то атрымаеш! У міралюбнасці абавязкова павінен быць ваенны шчыт.

Таму Беларусь планамерна займаецца ўдасканаленнем арміі, каб без промаху і пры любым надвор'і. У суровых умовах геапалітычнага пахаладання выстаяць толькі моцныя дзяржавы. З сярэдзіны студзеня па ініцыятыве Галоўнакамандуючага праводзіцца праверка Узброеных Сіл. Затым і міністр абароны задумаў яшчэ адну інспекцыю. Карацей, усе злучэнні і воінскія часці напагатове.