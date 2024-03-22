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Массаж детям до года. Специалист рассказал о пользе и противопоказаниях

22 марта 2024 08:07
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Детский массаж – эффективное средство, которое способствует полноценному развитию малыша. Это прекрасный профилактический и оздоровительный метод. Кроме этого, массаж улучшает эмоциональное состояние и успокаивает ребенка. Однако, как и любая процедура, он имеет противопоказания.

Массаж детям до года. Специалист рассказал о пользе и противопоказаниях-1

Ольга Волчок, массажист медицинского центра «Кравира»:
Массаж нельзя делать ребенку, если у него есть повышенная температура, лихорадочное состояние при различных инфекционных и вирусных заболеваниях. При температуре нельзя делать массаж, потому что инфекция, которая есть в организме и вызвала эту температуру или патоген, разнесется еще больше кровотоком. Может быть еще большее лихорадочное состояние и усугубление самочувствия ребенка.

Массаж детям до года. Специалист рассказал о пользе и противопоказаниях-4

Запрещено проводить массаж при повреждении кожных покровов, таких как трещины или язвы. Инфекция может попасть в рану, воспаление или отек усилится. Также к противопоказаниям относят кожные высыпания, такие как диатезы, грибок или аллергия.

Ольга Волчок:
Если есть какие-то высыпания на коже, идет какой-то воспалительный процесс. И с увеличением кровотока, лимфотока все это больше разнесется по телу и может спровоцировать дальнейшее прогрессирование аллергии.

Массаж детям до года. Специалист рассказал о пользе и противопоказаниях-7

Не все дети хорошо переносят прорезывание зубов. Зачастую в таком состоянии ребенок очень беспокоен, он плохо спит и много плачет. Это также стоит учитывать при планировании курса массажа.

Ольга Волчок:
Зачастую массаж не делают при пупочной грыже, так как основным является лечение положения и лечебная гимнастика. В том случае, когда пупочная грыжа проходит, нет никаких осложнений и доктор допускает проведение лечебного массажа, тогда он, конечно, показан.

Массаж детям до года. Специалист рассказал о пользе и противопоказаниях-10

Не стоит совмещать массаж и с графиком прививок. Место укола болезненно, трогать и тем более массировать его нельзя в течение пяти дней.

Ольга Волчок:
Массаж важно проводить детям до года, так как он способствует нормализации тонуса мышц, также развивает умения и навыки, необходимые для дальнейшего развития ребенка, а также нормализует центральную нервную систему. Поэтому будьте внимательны и избегайте ненужных осложнений во время проведения массажа.

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