Массаж детям до года. Специалист рассказал о пользе и противопоказаниях

Детский массаж – эффективное средство, которое способствует полноценному развитию малыша. Это прекрасный профилактический и оздоровительный метод. Кроме этого, массаж улучшает эмоциональное состояние и успокаивает ребенка. Однако, как и любая процедура, он имеет противопоказания.

Ольга Волчок, массажист медицинского центра «Кравира»:

Массаж нельзя делать ребенку, если у него есть повышенная температура, лихорадочное состояние при различных инфекционных и вирусных заболеваниях. При температуре нельзя делать массаж, потому что инфекция, которая есть в организме и вызвала эту температуру или патоген, разнесется еще больше кровотоком. Может быть еще большее лихорадочное состояние и усугубление самочувствия ребенка.

Запрещено проводить массаж при повреждении кожных покровов, таких как трещины или язвы. Инфекция может попасть в рану, воспаление или отек усилится. Также к противопоказаниям относят кожные высыпания, такие как диатезы, грибок или аллергия. Ольга Волчок:

Если есть какие-то высыпания на коже, идет какой-то воспалительный процесс. И с увеличением кровотока, лимфотока все это больше разнесется по телу и может спровоцировать дальнейшее прогрессирование аллергии.

Не все дети хорошо переносят прорезывание зубов. Зачастую в таком состоянии ребенок очень беспокоен, он плохо спит и много плачет. Это также стоит учитывать при планировании курса массажа. Ольга Волчок:

Зачастую массаж не делают при пупочной грыже, так как основным является лечение положения и лечебная гимнастика. В том случае, когда пупочная грыжа проходит, нет никаких осложнений и доктор допускает проведение лечебного массажа, тогда он, конечно, показан.