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Масленичная, или сырная неделя, начинается у православных верующих

23 февраля 2009 09:01
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Традиционно она проходит за неделю до Великого поста и готовит верующих духовно и физически к 7-недельному ограничению в пище. Главное блюдо на столе - блины. И у каждого дня масленичной недели своё назначение: в понедельник - встреча, в среду - игры, в пятницу теща ждет зятя на блины, а в воскресенье все просят друг у друга прощение. А уже в понедельник, 2 марта, наступит Великий сорокадневный пост, который завершится Светлым Христовым Воскресеньем. В этом году пасха у православных наступит 19 апреля.
# общество

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