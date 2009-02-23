Масленичная, или сырная неделя, начинается у православных верующих

Традиционно она проходит за неделю до Великого поста и готовит верующих духовно и физически к 7-недельному ограничению в пище. Главное блюдо на столе - блины. И у каждого дня масленичной недели своё назначение: в понедельник - встреча, в среду - игры, в пятницу теща ждет зятя на блины, а в воскресенье все просят друг у друга прощение. А уже в понедельник, 2 марта, наступит Великий сорокадневный пост, который завершится Светлым Христовым Воскресеньем. В этом году пасха у православных наступит 19 апреля.