Машиностроительный факультет БНТУ. Достаточно ли полученных знаний при устройстве на работу?

ВУЗы Беларуси уже давно внедряют новые технологии. Порой лаборатории превращаются в настоящие производственные мастерские.

Машиностроительный факультет БНТУ. Лекции, где студенты едва успевают конспектировать — это уже прошлое. Мультимедийное оборудование облегчает понимание и позволяет изучить тему от «А» до «Я». Но это только схемы. Рядом — лаборатории — настоящее производство. Вот манипулятор для транспортировки грузов. Рядом агрегат, задействованный в производстве, скажем, упаковки хлеба.

Виталий Матус, мастер производственного обучения Белорусского национального технического университета:

Студенты здесь прошли обучение и уже знают, с чем столкнутся на производстве. Им не нужно получать дальнейшее дообучение либо дополнительные сертификаты, чтобы их допустили к обработке на конкретных системах управления.

В следующей лаборатории инструменты — такие же, как на самых известных промышленных гигантах. Здесь станок разобран до болтиков — смотри, изучай. И неудивительно, что у кого-то есть идеи создать такое же для отечественного производства.

Александр Воронович — магистрант университета. Он уже готов внедрить на практике собственные разработки. Они укрепят надежность станка. Поломок меньше — производительность больше.

Точность своих креативных идей студенты тоже проверяют на практике.

Эта лаборатория — реализация рабочего места технолога (см. видео к сюжету — прим. ред.). Разве что не хватает станка. Но есть управление. Здесь можно создавать программы и реализовывать их на практике.

К слову, более 40 лабораторных корпусов появится в ВУЗах Беларуси. Обновят и оборудование по последним технологиям.

Кирилл Литвин, студент Белорусского национального технического университета:

Плюс в том, что мы сталкиваемся с вещами, которые в дальнейшем нас ждут на производстве.

Всё это для того, чтобы не идти в хвосте технологий, а работать на опережение. Высококвалифицированный специалист — значит подкованный. Сюда следуют еще добавить творческий подход и инициативность. Такие кадры должна готовить высшая школа. Эта одна из важнейших задач программы развития высшего образования, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Якимович, декан машиностроительного факультета Белорусского национального технического университета:

Чтобы соответствовать реалиям современного производства, это должен быть высокообразованный, интеллектуальный, творчески мыслящий инженер, который способен претворять в жизнь свои идеи, создать новые высокопроизводительный, высокоэффективные устройства, машины, программировать их, чтобы повышать эффективность общественного производства.