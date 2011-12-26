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Машинисты лондонского метро объявили 24-часовую забастовку

26 декабря 2011 11:57
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Новости Великобритании. Участники акции протеста требуют надбавки к зарплате за работу в праздничный день.

26 декабря в Великобритании называют Днем подарков. За работу в этот официальный выходной машинисты заранее требовали надбавку, но им отказали. В знак протеста профсоюз, защищающий интересы сотрудников железных дорог и метро, организовал забастовку.

Власти Лондона пустили дополнительные единицы наземного транспорта, чтобы хоть как-то смягчить последствия удара по системе городских перевозок. Однако лондонские бизнесмены все равно опасаются, что забастовка негативно скажется на обороте торговых центров. Ведь сегодняшний праздник – один из самых прибыльных дней в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

# общество

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