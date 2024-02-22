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Машинист МТЗ Ольга Дашко: «Рецепт высоких достижений – быть целеустремленной и ни шагу назад»

22 февраля 2024 17:43
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Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машинист МТЗ Ольга Дашко: «Рецепт высоких достижений – быть целеустремленной и ни шагу назад»-1

Ольга Дашко, машинист крана литейного цеха № 1 Минского тракторного завода:
Наша жизнь – это разные этапы. Первый этап – это семья, ты достигаешь определенных целей, учеба. Следующий этап – работа. Их можно много пройти, и нет предела, добраться до этой высоты. Своей высшей точки я еще не достигла, я еще только к ней иду.

Мой рецепт высоких достижений – быть целеустремленной и ни шагу назад. Главное – быть трудолюбивым и ответственным человеком, тогда все получится.

Подробности в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество

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