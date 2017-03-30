Прямой эфир

Машина из 80-х: в солигорском музее милиции появился новый экспонат

30 марта 2017 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Музей милиции Солигорска пополнился очередным раритетом.

Микроавтобус РАФ в 80-е использовался сотрудниками оперативно-дежурной службы и Госавтоинспекции.

Авто стало шестым экспонатом коллекции солигорских правоохранителей. Первым в 2012 году площадку возле отдела украсил мотоцикл «Урал». После добавились милицейская «копейка», «Волга», ГАЗ, «Москвич».

Интересно, что все раритеты на ходу.

Музей уже стал визитной карточкой солигорских стражей правопорядка. Экспозицию на колесах будут расширять и дальше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Претенденты на свободные места пополнят ретро-парк после реставрации.

Машина из 80-х: в солигорском музее милиции появился новый экспонат-1

# общество # Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неправильный платёж через ЕРИП – как вернуть деньги?
30 марта 2017 13:45

Неправильный платёж через ЕРИП – как вернуть деньги?

Около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз. Новинки школьной формы представили в Минске
30 марта 2017 13:24

Около 500 моделей брюк, пиджаков, платьев и блуз. Новинки школьной формы представили в Минске

Минский офис компании МТС стал площадкой для обсуждения инициатив в рамках Глобального договора ООН
30 марта 2017 11:44

Минский офис компании МТС стал площадкой для обсуждения инициатив в рамках Глобального договора ООН