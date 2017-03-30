Машина из 80-х: в солигорском музее милиции появился новый экспонат

Новости Беларуси. Музей милиции Солигорска пополнился очередным раритетом.

Микроавтобус РАФ в 80-е использовался сотрудниками оперативно-дежурной службы и Госавтоинспекции.

Авто стало шестым экспонатом коллекции солигорских правоохранителей. Первым в 2012 году площадку возле отдела украсил мотоцикл «Урал». После добавились милицейская «копейка», «Волга», ГАЗ, «Москвич».

Интересно, что все раритеты на ходу.

Музей уже стал визитной карточкой солигорских стражей правопорядка. Экспозицию на колесах будут расширять и дальше, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.