Маршруты милосердия к детям

В стране набирает обороты благотворительная акция Красного Креста по сбору канцелярских товаров и школьных принадлежностей для ребят оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Помочь нуждающимся школьникам ощутить радость первого школьного дня сегодня может каждый житель республики. Адресная помощь будет оказана детям-инвалидам, а также малышам из малообеспеченных и неблагополучных семей.

Если для детей подготовка к школе занятие безусловно занимательное, то для их родителей оно грозит обернуться головной болью. Достойно собрать малыша в школу непросто даже обеспеченным родителям. А что же делать, когда их четверо? К тому же не за горами и рождение пятой малютки.

Многодетной маме Ольге Крезо на помощь пришли сотрудники Красного Креста.Адресная помощь пришлась весьма кстати. К тому же в восторг от канцтоваров пришел и двухлетний Паша, заинтересовать которого изначально и не планировали.

"Маршруты милосердия" разработали заранее. Многодетные, неблагополучные семьи, а также дети-инвалиды и воспитанники школ-интернатов - принадлежность к одной из этих категорий, вот единственный критерий в выборе получающих помощь. А обратиться за ней можно во все организации Красного Креста.

Тех, кто знает, что дарить еще приятнее, чем получать в столице оказалось немало. Свою лепту внесли, как предприниматели, так и обычные люди, и даже сами работники Красного Креста. Ведь именно им известно: с мира по карандашу - и портфель школьника полностью укомплектован.

Организаторы акции уверены, помогая даже единицам, люди делают большое и нужное дело. Но одноразовой акцией всех проблем не решить - именно поэтому она и не последняя.

