Маршрутные такси создают помехи движению на столичных улицах

Забирая пассажиров перед границами остановочного пункта, водители <маршруток> создают помеху автобусам и троллейбусам.Найти в Минске остановку общественного транспорта, где бы водители маршрутных такси соблюдали правила посадки-высадки пассажиров, нелегко. И пассажиры, и водители привыкли, что маршрутные такси останавливаются в самом конце обозначенной остановки общественного транспорта. В то время как уже полгода действует инструкция, предусматривающая посадку-высадку пассажиров у передней границы остановочного пункта или как можно ближе к ней. На практике все действуют по-старинке: На остановке весь общественный транспорт, включая маршрутные такси, находится в равных условиях. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила.