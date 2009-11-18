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Марш протеста у посольства США в Афинах

18 ноября 2009 16:55
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Задержаны около 200 участников беспорядков.

Манифестанты вспоминали события двадцатилетней давности — в 1973 году греческие студенты выступили против поддержки Вашингтоном фашистской хунты «черных полковников».

Тогда восстание было жестоко подавлено, погибли десятки человек. С тех пор в Греции каждый год вспоминают те трагические события.

На этот раз в протесте участвовали 12 тысяч человек. Они громили припаркованные автомобили, поджигали мусорные баки, бросали в полицейских бутылками с зажигательной смесью. В результате пострадали 13 стражей порядка.

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

Марш протеста у посольства США в Афинах

# общество # Фотофакт

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