Марш протеста у посольства США в Афинах

Задержаны около 200 участников беспорядков.

Манифестанты вспоминали события двадцатилетней давности — в 1973 году греческие студенты выступили против поддержки Вашингтоном фашистской хунты «черных полковников».

Тогда восстание было жестоко подавлено, погибли десятки человек. С тех пор в Греции каждый год вспоминают те трагические события.

На этот раз в протесте участвовали 12 тысяч человек. Они громили припаркованные автомобили, поджигали мусорные баки, бросали в полицейских бутылками с зажигательной смесью. В результате пострадали 13 стражей порядка.