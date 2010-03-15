Марш легионеров СС в Риге запретили, но они все равно собираются пройти по центру латвийской столицы

16 марта - очередная годовщина образования латышского легиона СС, известного многими карательными операциями, в том числе и на территории Беларуси.

16 марта жители Латвии каждый год ждут с опаской. В этот день в самом центре Европы бывшие легионеры СС и их последователи открыто отстаивают идеологию фашизма. Официальные власти республики уже который год не принимают участия в этом мероприятии, но марш легионеров по-прежнему остается одной из самых узнаваемых визитных карточек Латвии.

В этом году рижские власти запретили 16 марта проведение массовых мероприятий в центре города. Но это мало что меняет. В прошлом году аналогичный запрет легионеры проигнорировали, при этом в результате столкновений антифашистов с участниками шествия были задержаны 13 человек.

Иосиф Корен, сопредседатель Латвийского антифашистского комитета:

Ситуация в городе достаточно накаленная. Это шествие никоим образом не связано с датой поминовения погибших солдат — в Латвии есть отдельный день, когда поминаются все погибшие. Оно напрямую связано с прославлением каких-то мифических боевых подвигов легиона «Ваффен-СС». Об этом достаточно четко сказано во многочисленных резолюциях ООН и европейских структур.

Заявление министра внутренних дел: запрещать акцию легионеров не стоило, нужно было лишь расписать запланированные мероприятия таким образом, чтобы им не могли помешать протесты антифашистов.

Решение рижских властей о запрете шествия даже оспорили в суде. Легионеры и их последователи полны решимости выйти завтра в полном обмундировании к Памятнику свободы, а на помощь латвийским антифашистам готовы придти их единомышленники из различных европейских стран. Но уже известно, что многих из них просто не впустили в страну.