Мария Романова просит признать ее русской царицей

Великая княгиня просит дать ей официальный статус в России, аналогичный статусу русской православной церкви.

После смерти своего отца она стала фактической главой императорского дома Романовых.

По мнению Марии Владимировны, к императорской семье относятся всего четыре человека из полусотни Романовых по всему миру: она сама, ее мать, ее сын и пожилая княгиня из Уругвая. Ее родственники – Дмитрий Романович, возглавляющий фонд «Романовы для России», и Николай Романович, тоже считающийся главой династии и руководящий Ассоциацией семьи Романовых, – платят ей той же монетой: они отказываются от каких-либо официальных привилегий и заявляют, что Мария – «всего лишь одна из княгинь».

Мария Владимировна отрицает династические права кандидатов мужского пола, так как все они, по ее мнению, заключили морганатические браки. Другая сторона эти аргументы отклоняет, утверждая, что наследника должны будут выбрать родственники, когда возникнет необходимость, сообщают информагентства.