Марианна Щеткина: Перерасчет пенсий будет производиться ежеквартально, исходя из средней зарплаты за предыдущий квартал

Трудовые пенсии в Беларуси в феврале возрастут в среднем на 20%. В текущем году ожидается четыре их перерасчета. Это предусмотрено указом Президента.



Кроме того, согласно документу, с 1 января 2012 года устанавливаются доплаты к пенсиям некоторым категориям граждан. Надбавки предусмотрены лицам, достигшим 75 и 80 лет. Они составят 75% и 100 % минимального размера пенсии по возрасту соответственно.



Своеобразную премию за долголетие получат 600 тысяч жителей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты граждан Республики Беларусь:

Перерасчет будет производиться ежеквартально, исходя из средней зарплаты за предыдущий квартал. Первый перерасчет будет первого февраля, исходя из средней зарплаты за четвертый квартал 2011 года. По аналогии перерасчеты пенсий будут произведены 1 мая, 1 августа, 1 ноября. Дополнительные средства, которые потребуются для данных перерасчетов, – 9,8 трл из Фонда социальной защиты. По первой части указа это порядка 870 млрд. Данные средства в Фонде соцзащиты имеются.