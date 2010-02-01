Маргарет Тэтчер придерживалась «предвыборной» диеты

Маргарет Тэтчер перед выборами 1979 года, на которых ее Консервативная партия одержала победу, придерживалась специальной диеты, пишет британская газета The Telegraph.

Листок бумаги, на котором были записаны правила диеты с пометками об их выполнении, был обнаружен за обложкой ежедневника Тэтчер. Согласно обнаруженному документу, Тэтчер стала придерживаться диеты за две недели до всеобщих выборов. Целью Тэтчер было похудеть на 20 фунтов (9 килограммов), чтобы хорошо смотреться перед телекамерами.

По правилам высокопротеиновой диеты, Тэтчер должна была съедать в неделю 28 яиц — по несколько штук на завтрак и в обед. При этом Тэтчер позволяла себе выпить виски, а ужинала стейком с гарниром из овощей. Газета The Telegraph напоминает, что в одном из интервью за два месяца до выборов, принесших победу консерваторам, Тэтчер заявляла, что не собирается придерживаться диеты, чтобы сбросить лишний вес.

Правила «предвыборной» диеты — один из нескольких сотен относящихся к 1979 году документов, которые в январе 2010 года обнародовал Фонд Маргарет Тэтчер. Так, сообщает BBC News, достоянием общественности стали записи, сделанные Тэтчер в период формирования первого кабинета министров под ее руководством. Из записей следует, что в состав первого правительства Тэтчер в последние минуты вносились изменения.

Кроме того, стало известно, что Маргарет Тэтчер, вступив в должность премьер-министра, категорически запретила использовать свое имя и изображения для сувенирной продукции, несмотря на многочисленные просьбы от различных компаний, отмечает Lenta.ru.