Марек Сикора, ХК «Динамо-Минск»: Когда игроки поняли, что мы в плей-офф, в команде что-то случилось

В матче со «Львом» минчане не лучшим образом провели первую половину, пропустив дважды после точных бросков Шпирко и Бартечко. А ведь команда из Попрада нынче пребывает фактически в разобранном состоянии, причем в прямом смысле: потеряв шансы на выход в плей-офф, «Лев» избавился уже от 11 хоккеистов. Но и против такого соперника динамовцы нащупали свою игру лишь к середине второго периода.

Теему Лайне сократил отрыв, а на шайбу Кристека ответил Сергей Дрозд, забивший впервые с ноября, сообщили в программе «Горячий лед».

Но затем динамовцы стали удаляться, Корсо и Лайне заработали по 10-минутному штрафу, и наш оптимизм ушел в песок. Тем более после того, как отличился Хабада. Шайба эта вышла спорной: Фабрициус явно находился в площади ворот и создавал помеху Лаланду, однако судьи решили так – 4:2.

Михалев сократил разницу, Мезин, сменивший Кевина, вытащил несколько мертвых бросков словаков, но поправить непоправимое уже не удалось.

Зато после свидания с Бородичем в аэропорту выиграть удалось. Но хоккей, показанный в матче с «Северсталью», также особо ярким не назовешь. «Динамо» вновь пропустило первым (на добивании преуспел Щипачёв). Хотя стартовый период и прошел под диктовку минчан. Лучший же шанс забить упустил Либор Пивко. Кстати, форвард вынужден был покинуть лед после, как показалось, слишком сурового решения судей.

Казалось, все козыри на руках хозяев. Но всего за 57 секунд второго периода динамовцы развернули ситуацию на 180 градусов. Ярослав Обшут, Теему Лайне и Сергей Дрозд отправили «Северсталь» в нокдаун, а затем Дмитрий Мелешко нокаутировал череповчан. Матч звершился динамовским триумфом – 4:2.

Но встреча со «Спартаком» показала: динамовский кризис глубже, нежели кажется. И накачками его не преодолеть. 5:2 – Марек Сикора высказался однозначно: «Когда игроки поняли, что мы в плей-офф, в команде что-то случилось. Практически во всех компонентах стали играть хуже».