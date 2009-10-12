Мардж из «Симпсонов» появилась на обложке Playboy

Впервые в истории журнала на его обложке изображен герой мультфильма.

Ноябрьский выпуск украшен изображением первого мультипликационного персонажа в истории издания – Мардж Симпсон позирует на стуле вместе с кроликом, символом Playboy, сообщает BBC News.

Эта необычная обложка посвящена 20-летию мультсериала об одной из самых странных семей Америки.

«Мы знаем, что это привлечет внимание 20-летних читателей», - говорит пресс-секретарь Playboy Тереза Хенесси.

Пока еще неизвестно, сколько изображений Мардж будет продемонстрировано читателям внутри издания, но, по словам главного редактора, «она очень, очень колоритна».

Издание поступит в продажу в США 16 октября, но подписчики журнала получат экземпляр с более традиционной живой моделью на обложке.

Владелец Playboy Хью Хефнер считается огромным фанатом «Симпсонов», и даже появился в одном из эпизодов в начале 1990-х годов.