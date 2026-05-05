Марафон благоустройства продолжается: к 9 Мая в Минской области наводят порядок у мемориалов

В Минской области продолжается марафон благоустройства. В преддверии Дня Победы во всех районах наводят порядок у мемориалов и воинских захоронений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подключилась и молодежь Борисовского района. Ребята работали на территории Военного кладбища – убирали мусор и опавшую листву. Это место имеет особое значение – здесь покоятся более 60 советских воинов, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны. Завершив благоустройство, участники акции почтили память защитников. Для подрастающего поколения это личный вклад в сохранение истории и благодарность героям за мирное небо.