Марафон благоустройства продолжается: к 9 Мая в Минской области наводят порядок у мемориалов
В Минской области продолжается марафон благоустройства. В преддверии Дня Победы во всех районах наводят порядок у мемориалов и воинских захоронений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Подключилась и молодежь Борисовского района. Ребята работали на территории Военного кладбища – убирали мусор и опавшую листву. Это место имеет особое значение – здесь покоятся более 60 советских воинов, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны. Завершив благоустройство, участники акции почтили память защитников. Для подрастающего поколения это личный вклад в сохранение истории и благодарность героям за мирное небо.
Край партизанской славы – в Ушачском районе прошла областная патриотическая акция «Прорыв Победы».
Екатерина Юденко, учащаяся средней школы № 16 Борисова имени И.В. Борисюка:
Учащиеся нашей школы постоянно поддерживают порядок на территории воинского захоронения. Это позволяет не забыть подвиг павших героев, имена которых до сих пор остаются неизвестны. Мы понимаем, что это не только важная экологическая акция, но также и сохранение исторической памяти.
Станислав Дубков, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 16 Борисова имени И.В. Борисюка:
В преддверии Дня Победы мы проводим здесь вахты памяти, митинги. Возлагаем цветы. Мы должны хранить память о тех людях, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Ухаживаем за мемориалом регулярно.
Марафон благоустройства продолжается. Помимо наведения порядка также оцифровывают мемориалы. На сайте «Цифровая звезда» уже можно найти информацию о порядка 3 тысячах местах захоронений советских воинов.