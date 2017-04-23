«Мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать». Житель Горецкого района передал свою коллекцию спичек и коробков музею

Новости Беларуси. Увидеть уникальную выставку спичек и коробков. В один из сельских музеев Горецкого района необычную коллекцию передал местный житель Константин Станкевич. Он считает, что спички – это целая история, большая энциклопедия разных стран. Увлечение началось со случайно найденной большой коробки на антресолях в доме родителей. Сейчас в его коллекции около 7,5 тысяч коробков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Станкевич, коллекционер спичек:

То, что не помещается на стенах, поместил на столы в таком вот виде по странам. Вот Германия.

Валерий Палуда, ученик средней школы агрогородка Овсянка:

Здесь интересно, классно. Можно изучать историю. Знаю, мама не разрешает играть со спичками, а здесь их можно потрогать, посмотреть их.

Ангелина Сипайлова, ученик средней школы агрогородка Овсянка:

Чтобы все посмотреть невозможно за какое-то время. Нужно всегда ходить и рассматривать. Это очень интересно.

В свободное время Константин Станкевич проводит бесплатные экскурсии по своей выставке. А еще у него есть мечта – открыть собственный музей спички. И даже проект придумал – в виде спичечного коробка.