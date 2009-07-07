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Малообеспеченные граждане Беларуси смогут рассчитывать на льготный кредит (ВИДЕО)

07 июля 2009 17:16
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Деньги они смогут получить на три года под 10%. Это предусматривает Указ Президента.

В четыре крупнейших банка страны  могут обращаться семьи, в которых  доход на каждого человека в месяц не превышает миллион сто тридцать тысяч восемьсот рублей. Покупать за кредитные деньги можно будет  дорогостоящие отечественные товары. Такой шаг должен стимулировать потребительский спрос на внутреннем рынке и укрепить социальную защищенность жителей Беларуси.

Пока правительство окончательно не утвердило список отечественных  товаров, которые можно будет купить за кредитные деньги. Но, однозначно, в него попадут сложная бытовая техника и мебель.

# общество

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