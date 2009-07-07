Малообеспеченные граждане Беларуси смогут рассчитывать на льготный кредит (ВИДЕО)

Деньги они смогут получить на три года под 10%. Это предусматривает Указ Президента.

В четыре крупнейших банка страны могут обращаться семьи, в которых доход на каждого человека в месяц не превышает миллион сто тридцать тысяч восемьсот рублей. Покупать за кредитные деньги можно будет дорогостоящие отечественные товары. Такой шаг должен стимулировать потребительский спрос на внутреннем рынке и укрепить социальную защищенность жителей Беларуси.

Пока правительство окончательно не утвердило список отечественных товаров, которые можно будет купить за кредитные деньги. Но, однозначно, в него попадут сложная бытовая техника и мебель.