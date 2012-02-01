Малое приграничное движение открывается между Беларусью и Латвией

И с 1 февраля начнется прием документов на выдачу разрешений для пересечения госграницы жителями приграничных районов двух стран. Первыми пересечь границу без виз смогут около 200 жителей северного региона нашей страны и порядка 4 тысяч – соседней республики.



Консульство Латвии в Витебске готово к выдаче специальных разрешений. Выдаваться оно будет на срок от 1 до 5 лет. Жители приграничных районов одной страны во время пребывания на территории другой обязаны соблюдать законодательство этого государства.



Помимо Латвии Беларусь заключила соглашения о малом приграничном движении еще с Литвой и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.