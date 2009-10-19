«Маленькие трагедии» Пушкина ставят в Нью-Йорке

При поддержке американо-российского Фонда культурного сотрудничества шедевр русской классической литературы будет звучать с 3 по 14 ноября по-английски со сцены Центра искусств Барышникова в Нью-Йорке в постановке режиссера Малого Драматического театра Санкт-Петербурга Натальи Колотовой.

Постановкой «Маленьких трагедий» отмечают 210 годовщину со дня рождения Пушкина в Нью-Йорке.

«Маленькие трагедии» никогда полностью не ставились на английском языке из-за отсутствия качественного стихотворного перевода. Теперь это стало возможным благодаря появлению нового перевода Джулиана Генри Лоуэнфельда, который российские и американские пушкинисты единодушно оценили как «блистательный», передает NEWSru.com.

Лоуэнфельд - правнук Рафаэля Лоуэнфельда, первого переводчика произведений Льва Толстого на немецкий язык. Лоуэнфельд специализировался на русской литературе в Гарвардском университете и в Ленинградском государственном университете. Он читал лекции в знаменитом Пушкинском доме. Его книга «Мой талисман. Лирика Александра Пушкина» - единственный двуязычный сборник стихов Пушкина.

Американо-российский Фонд культурного сотрудничества объясняет свою заинтересованность в этой постановке тем, что фигура русского национального поэта может стать своеобразным мостом между культурами двух стран.

Центр Барышникова примет «пушкинскую» эстафету у Маленького оперного театра Нью-Йорка, где 14-18 октября прошли две одноактных оперы по «Маленьким трагедиям» - «Моцарт и Сальери» на музыку Римского-Корсакова и «Пир во время чумы» Цезаря Кюи.

Если произведение Римского-Корсакова уже звучало на нью-йоркской сцене в 1981 году, то для «Пира во время чумы» это стало дебютом.

На сцене Hudson Guild Theater прошли четыре спектакля в постановке художественного руководителя театра Филиппа Шнейдмана. В спектакле были заняты солисты оперных трупп Нью-Йорка и Нью-Джерси, артисты бродвейских театров.