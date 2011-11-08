Мальцев: Все штатные должности следователей МВД, прокуратуры, ДФР переходят в Следственный комитет

Новости Беларуси, Минск. Глава государства одобрил сегодня доложенные Госсекретарем Совета безопасности Леонидом Мальцевым подходы по формированию Следственного комитета. Президенту были представлены проекты указов, которыми утверждаются положения о Следственном комитете, дисциплинарный устав структуры и ее штатная численность.

По словам Александра Лукашенко главное сейчас — создать компактную структуру, в которой приоритет отдавался бы ее главному звену — следователям.

Александр Лукашенко:

Следственный комитет — это дитя МВД, КГБ, прокуратуры и Комитета государственного контроля. Это они должны быть прежде всего кровно заинтересованы в создании работоспособного эффективного Следственного комитета. Не противодействовать, не расстраиваться тому, что у них, видите ли, забрали следствие, а должны сделать так, чтобы я сказал: да действительно, сделали нормальный комитет, и сделали это они. Поэтому они должны быть повернуты лицом к этой работе. А Вы головой за формирование Следственного комитета отвечаете перед президентом. Вы должны их скоординировать, собрать для реализации целей, которые мы определили.

Леонид Мальцев, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Как Вы и требовали, все штатные должности следователей МВД, прокуратуры, ДФР — 4 374 человека — переходят в Следственный комитет.

Следственный комитет начнет работу с 1 января. Новая структура создается в соответствии с итоговыми поручениями Президента на совещании по вопросу совершенствования системы органов предварительного расследования. Новое ведомство будет вести объективное расследование преступлений, а также повысит правовую защищенность граждан и качество предварительного следствия. Подчиняться Следственный комитет будет напрямую президенту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Доложенные подходы одобрены, и в ближайшее время указы будут подписаны. В том числе, и предложения изменений в законодательстве будут подписаны и отправлены установленным порядком в Палату представителей для принятия решения.