Мальцев: С 1 января 2012 года Следственный комитет начнет функционировать в полном объеме

С 1 января в Беларуси начнет работу Следственный комитет. О ходе создания новой структуры сегодня главу государства проинформировал Госсекретарь Совета Безопасности Леонид Мальцев.

В настоящее время разрабатывается положение о Следственном комитете, отрабатывается механизм его взаимодействия с прокуратурой, органами внутренних дел, Комитетом госконтроля и другими госорганами. Готовятся соответствующие изменения и поправки в законы, Уголовно-процессуальный кодекс, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Леонид Мальцев, Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Данная работа идет по плану, и нет никаких сомнений, что с 1 января 2012 года Следственный комитет начнет функционировать в полном объеме, что позволит повысить правовую защищенность граждан Республики Беларусь и не только граждан, а всех, кто находится на нашей территории.