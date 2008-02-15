Максимальный контроль за минимальное время

Сегодня завершилось обустройство западной границы Союзного государства Беларуси и России.

На международном таможенном пункте пропуска "Брузги" введён в строй современный грузовой терминал. Теперь его пропускная способность увеличилась в пять раз.

Водитель-дальнобойщик Иван Коваленко уже 6 лет пересекает белорусско-польскую границу исключительно через международный пункт пропуска "Брузги". Сегодняшний рейс преподнёс неожиданный сюрприз. Его автомобиль первым прошёл оформление на современном грузовом терминале. Быстрота проверки груза и комфортные условия пребывания на границе, приятно удивили даже такого опытного водителя.

Введение в строй современного грузового терминала, стало завершающим этапом совместной программы Союзного государства по обустройству западных границ. Полная компьютеризация, новейшие средства досмотра, все условия для комфортного пребывания перевозчиков - главные отличительные черты нового терминала.

Сегодня на международном пункте пропуска "Брузги" сделано всё, чтобы пересечение границы было максимально комфортным. Внедрение принципа одного окна, система красного и зелёного каналов, электронная база данных о перемещаемых грузах. Всё это позволило сократить время оформления до минимума.

После завершения реконструкции, пропускная способность пункта пропуска увеличилась в пять раз. Теперь в сутки здесь готовы оформлять до 5 тысяч автомобилей, из них 700 большегрузов. Специалисты уверены, что уже к концу года основные европейские транзитные пути будут проходить исключительно через Беларусь. Здесь для этого созданы все условия.

