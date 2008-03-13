Максимально использовать геополитическое положения Беларуси для увеличения транзитного грузопотока

В республике создадут сеть современных терминальных таможенных логистических центров, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Уже на сегодня, по сравнению с 2006 годом, транзит увеличился на треть. Таможенный комитет намерен и далее совершенствовать подходы и методы работы по обслуживанию международных перевозок. Так к 2011 будут построены еще два логистических комплекса. Затраты в несколько десятков миллионов евро оправданы. Проект изначально прибыльный: международные перевозки грузов - существенная доходная статья в бюджете страны.

И сегодня в Государственном таможенном комитете на заседании Общественного совета с участием директоров крупных предприятий Беларуси и России обсуждалось совершенствование таможенного дела в сфере поддержки предпринимательства. А также работа таможенные органов по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями.