Максим Густик, четырехкратный чемпион Европы по фристайлу: Я думаю, что белорусские фристайлисты обязательно завоюют золото

17-летняя Аня Гуськова свой путь в большой спорт начала 10 лет назад. Сальто, винты и бланшвинты сегодня для нее как таблица умножения.

Приумножить драгоценную копилку в «медальном» для Беларуси виде спорта Ане уже удалось: в Беларуси выиграла уже все чемпионаты и первенства, в Европе тоже победила. Впереди — олимпийский пьедестал, а мечты о нем уже сейчас.

Аня Гуськова, чемпионка Европы по фристайлу:

Дмитрий Дащинский — мой кумир. Есть, на кого смотреть. Смотреть и исправлять свои ошибки.

Фаворит миллионов болельщиков и кумир начинающих фристайлистов Дмитрий Дащинский для юных спортсменов – пример подражания.

Максим Густик, четырехкратный чемпион Европы по фристайлу:

Я думаю, что наши спортсмены обязательно завоюют золото.

В том, что золото из Ванкувера привезут именно фристайлисты, эти ребята не сомневаются. Говорят, жаль только, что для летающих лыжников нет командного зачета, так бы еще и общую на всех награду завоевали.

Реальные шансы подняться на олимпийский пьедестал не только у Дащинского. Алексей Гришин, ставший бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, собирается разменять номинал награды. 25-летний Антон Кушнир, который в этом сезоне блестяще выступил на Кубке мира, тоже в претендентах на пьедестал. Вот такая командная конкуренция.

Юрий Купрацевич, старший тренер молодежной команды по фристайлу:

Конкуренция есть в любом виде спорта. Жалко, что фристайл — не командный вид спорта, потому что у нас достаточно сильная команда.

Дмитрий Дащинский — единственный спортсмен в мужской акробатике, кому уже дважды удавалось оставаться в тройке лидеров четырехлетия. Впервые это случилось в 1998 году, когда 20-летний парень завоевал бронзовую награду, а спустя восемь лет поменял ее на «серебро». Для полной коллекции не хватает лишь золотой медали.

Кто сейчас волнуется больше — Дмитрий Дащинский или его родители — сказать сложно. Но по опыту знают, смотреть Олимпиаду по телевизору в разы сложнее. Пока приходится только просить у природы лётной погоды, чтобы надежды не растаяли. Кто на этот раз долетит до олимпийского пьедестала, загадывать боятся.

Владимир Дащинский, заслуженный тренер Республики Беларусь:

На данный момент фаворитом является Кушнир Антон — ведь он обладатель «Хрустального глобуса». Диму нельзя со счетов списывать. Также надежды подает Тимофей Сливец, а из девушек — Алла Цупер.

Белорусский фристайл взлетел на олимпийский пьедестал сравнительно недавно. Первую медаль мы завоевали в 1998 году. К слову, с зимних стартов четырехлетия наши спортсмены не привозили больше двух наград. Но здесь не стоит сравнивать зимнюю олимпиаду с летней, где медалей разыгрывается в четыре раза больше. Однако ванкуверская копилка обещает стать самой объемной в суверенной истории.

Светлана Парамыгина, серебряный призер олимпийских игр в Лиллехаммере:

Психологический груз на нашей олимпийской делегации уже не такой тяжелый. Я думаю, что фристайлисты сейчас расправят свои крылья, потому что ответственность уже не столь велика. Они будут выступать так, как могут и как мы ждем от них. Я считаю, мы можем рассчитывать на завоевание уже одной-двух, а то и трех медалей.

Впрочем, если нашим спортсменам удастся к бронзе и серебру добавить награду высшей пробы, на зуб ее лучше не пробовать. На неделе немецкому саночнику пришлось обращаться к стоматологу. После вручения награды фотографы попросили спортсмена попозировать, надкусив медаль. Результат — сломаный зуб.

К слову, ждать ли победу на Олимпиаде, пока не известно. Неизвестно и то, стоит ли верить в примету «проклятия знаменосцев». Никто из атлетов, которые несли флаг на олимпийских играх, успехов не добился. В 1994 году биатлонист Редькин занял лишь 53 место. В 1998 стреляющий лыжник Александр Попов, несший знамя на зимней Олимпиаде в Нагано, выступил неудачно. А в 2002 удача обошла стороной биатлониста Олега Рыженкова.

В этом году флаг планировали вручить фристайлисту Дащинскому. Но на открытие Дмитрий приехать не смог. Если все-таки верить этой примете, то оно и к лучшему. Ведь фристайл — самый медальный для Беларуси вид спорта. Из четырех Зимних Олимпиад за суверенную историю чаще всего гимн звучал в честь летающих лыжников.

Долетят ли акробаты до пьедестала, станет известно на следующей неделе. Финалы во фристайле пройдут 24 и 25 февраля. А 28 февраля — надежда на мужской марафон, где выступит Сергей Долидович. Кто знает, может быть в этот раз мы побьем свой медальный рекорд.