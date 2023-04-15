У Вооруженных сил Украины не получится атака на Крым, нет шансов. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости. Вероятность этого плана такая же, как шансы вернуть наши потраченные сотни миллионов долларов. Полковник скептически ответил на разговоры о возвращении свободы, справедливости и «американском пути». «Я вас умоляю!» – сказал Макгрегор.

Дал экс-советник Пентагона и характеристику Украине: однопартийная фашистская модель.

Ранее сообщалось, что премьер Украины Шмыгаль на пресс-конференции в Вашингтоне анонсировал начало ударной операции ВСУ в ближайшее время. Он подтвердил планы киевского режима захватить Крым. Средства массовой информации сообщают, что ударная операция со стороны Украины начнется с Запорожской области.

Западные эксперты ставят под сомнение реализацию планов Киева. Союзники Украины допускают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на тридцать километров в направлении населенного пункта, но ценой для Киева будут тысячи жизней солдат и большие потери в технике. Многие западные аналитики и вовсе сходятся во мнении, что ударная операция Украины станет для страны фатальной.