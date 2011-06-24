Беларусь принимает гостей VI международного медиафорума. Встреча представителей СМИ, которая сегодня проходит в Национальной библиотеке, стала его центральным событием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»

Как отметил сегодня на встрече глава Администрации Президента Беларуси Владимир Макей, СМИ не должны становиться инструментом политической борьбы. А недовольство экономическими, политическими и социальными процессами не дает права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Каждый журналист должен осознавать власть своего слова. И хотя многие повестки формируются политиками и финансовыми корпорациями, именно журналисты имеют возможность их корректировать, вносить акцент морали и справедливости. Мы не просим приукрашивать что-то в стране, мы не просим смотреть на неё через розовые очки. Мы просим, чтобы о ней и о людях, живущих здесь, рассказывали так, как есть на самом деле.