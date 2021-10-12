Макей: Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии как приоритет внешней политики

Новости Беларуси. Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей во время встречи глав МИД стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, а также взаимной поддержки на внешнем контуре. Безопасность в регионе, как и в целом в мире, под угрозой, – отметил Владимир Макей. Новым вызовом стал Афганистан. Беларусь внимательно следит за ситуацией в контексте ее влияния на обстановку в государствах ОДКБ и готова участвовать в международных усилиях по нормализации ситуации и восстановлении мира, – подчеркнул белорусский министр.

В Нур-Султане, где проходило совещание, Владимир Макей также провел ряд встреч со своими зарубежными коллегами, а также спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии.