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Макей: Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии как приоритет внешней политики

12 октября 2021 14:12
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Новости Беларуси. Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии в качестве приоритета своей внешней политики. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей во время встречи глав МИД стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Макей: Беларусь рассматривает взаимодействие со странами Азии как приоритет внешней политики-1

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, а также взаимной поддержки на внешнем контуре. Безопасность в регионе, как и в целом в мире, под угрозой, – отметил Владимир Макей. Новым вызовом стал Афганистан. Беларусь внимательно следит за ситуацией в контексте ее влияния на обстановку в государствах ОДКБ и готова участвовать в международных усилиях по нормализации ситуации и восстановлении мира, – подчеркнул белорусский министр.

В Нур-Султане, где проходило совещание, Владимир Макей также провел ряд встреч со своими зарубежными коллегами, а также спецпредставителем Генсека ООН по Центральной Азии.

# Международное сотрудничество # общество # Владимир Макей # Наталья Герман # Фотофакт

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