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«Макаревич-то – где сядешь, там и слезешь. А Диана Арбенина?» Генри Резник о своей акции протеста после ТВ-фильма

06 июня 2017 18:53
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Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Генри Резник, адвокат, заслуженный юрист Российской Федерации:
Последняя чаша была именно вот какая: по НТВ прошёл фильм…

«13 друзей хунты», по-моему? Такой был?

Генри Резник:
Да. Абсолютно верно. Где, собственно говоря, пинали Макаревича и Диану Арбенину. Макаревич-то – где сядешь, там и слезешь. Он сам за себя, Макар, может постоять. А Диана Арбенина? Которая, вообще, никак не политизирована. Ей перекрыли просто-напросто возможности зарабатывать деньги.

Знаете, есть такая мудрость: «Бойся первого побуждения, оно может оказаться правильным».

Вдруг меня посетили такая мысль, что недостаточно будет моего блога на «Эхе Москвы», какого-то выступления ещё, надо как-то придать какую-то форму такую – более весёлую. И я тут же сочинил вот этот текст, ну и, вышел, постоял. Практически полтора часа. Сам выбрал место у памятника Бродскому, поскольку такой символ свободы. Форма, сама по себе, она была выбрана, исходя из, может быть, моего характера – жить надо весело и не смотреть на жизнь мрачнее, чем она смотрит на тебя. Конечно, была протестная акция, она не осталась незамеченной.

Полностью интервью смотрите здесь 

# общество # Беларусь-Россия # Генри Резник

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