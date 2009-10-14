Майкл Джексон посмертно номинирован на пять премий American Music Awards

Церемония вручения престижных музыкальных наград пройдет 22 ноября в Лос-Анджелесе.

Джексон представлен в номинациях «Исполнитель года», «Лучший исполнитель» и «Лучший альбом» (со сборником хитов «Number Ones») в двух жанровых категориях «поп/рок» и «соул/R&B», передает NEWSru.com со ссылкой на РИА «Новости».

На звание «Исполнитель года» также претендуют 19-летняя певица в стиле кантри Тэйлор Свифт, 22-летняя поп-исполнительница Леди Гага, 27-летний рэпер Эминем, а также рок-группа Kings of Leon.

Претенденты на премии American Music Awards выбираются по частоте звучания их песен на радио и количеству проданных альбомов, а победители определяются голосованием, проводимым среди фанатов и зрителей.

По данным компании Nielsen SoundScan, в этом году текущем году в США было продано 5,7 миллиона альбомов Джексона, среди которых первое место по продажам занимает переиздание сборника «Number Ones» (1,9 миллиона копий).

Майкл Джексон при жизни был удостоен 22 премий American Music Awards, последнюю из них - «Исполнитель века» – он получил в 2002 году.

Напомним, что певец скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от остановки сердца. По предварительным данным следствия, Джексон стал жертвой непредумышленного убийства и умер от передозировки пропофола. Главным подозреваемым по делу о гибели певца проходит его личный врач Конрад Мюррей. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе 3 сентября.