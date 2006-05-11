Май. Заседание Мингорисполкома. На повестке дня - подготовка к зиме

Подготовка к следующему отопительному сезону стала главной темой заседания Мингорисполкома. За исключением мелких недочетов прошедшей зимой городские службы со своими задачами справились. Летом специалистам придется поработать над ошибками.

А их, к слову, пока немало. Например, выполнение программы энергосбережения в столице под большим вопросом. Экономить пока не получается. Но, несмотря на это на заседании Мингорисполкома, сегодня царило редкое единодушие. Испытания этой зимы мегаполис выдержал. Экстремально низкие температуры января и февраля, которых в столице не было 10 последних лет, не привели к чрезвычайным ситуациям. Благодаря четкой работе городских служб.

Чтобы не ударить лицом в грязь будущей зимой, сани в горисполкоме решили готовить: летом. Вчера в некоторых районах Минска уже приступили к профилактическому ремонту тепловых сетей. В этом году будет заменено рекордное количество труб. Кстати, срок отключений горячей воды не должен превышать двух недель.