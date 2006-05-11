Прямой эфир

Май. Заседание Мингорисполкома. На повестке дня - подготовка к зиме

11 мая 2006 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Подготовка к следующему отопительному сезону стала главной темой заседания Мингорисполкома. За исключением мелких недочетов прошедшей зимой городские службы со своими задачами справились. Летом специалистам придется поработать над ошибками.
А их, к слову, пока немало. Например, выполнение программы энергосбережения в столице под большим вопросом. Экономить пока не получается. Но, несмотря на это на заседании Мингорисполкома, сегодня царило редкое единодушие.  Испытания этой зимы мегаполис выдержал. Экстремально низкие температуры января и февраля, которых в столице не было 10 последних лет, не привели к чрезвычайным ситуациям. Благодаря четкой работе городских служб.    
Чтобы не ударить лицом в грязь будущей зимой, сани в горисполкоме решили готовить: летом. Вчера в некоторых районах Минска уже приступили к профилактическому ремонту тепловых сетей. В этом году будет заменено рекордное количество труб. Кстати, срок отключений горячей воды не должен превышать двух недель.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
11 мая 2006 12:27

Разрешение на открытие детских летних лагерей дадут санэпидемслужбы

11 мая 2006 12:24

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта <Минск> будет проводиться по субботам

11 мая 2006 12:22

В Минске планируется начать строительство магистральных коллекторов очистных сооружений