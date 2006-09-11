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Махинации с электроэнергией заканчиваются в суде

11 сентября 2006 12:49
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Минчане в этом году похитили у государства более 31,5 тысяч кВт.ч электроэнергии.

Сумма нанесенного столичными потребителями ущерба со штрафными санкциями составила почти 17 млн. рублей, сообщили в "Минскэнерго". Его специалисты регулярно проводят рейды и проверки.

Обнаружив махинации с электроэнергией, нарушителей штрафуют. Если штраф  вовремя не уплачен, дело передают в суд. Именно через суд рассматривается более 80% всех случаев неуплаты. В результате абоненты возмещают нанесенный столичному "Энергосбыт" ущерб, а в государственную казну  выплачивают недоплаченную сумму  в пятикратном размере.

# общество

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