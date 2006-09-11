Махинации с электроэнергией заканчиваются в суде

Минчане в этом году похитили у государства более 31,5 тысяч кВт.ч электроэнергии.

Сумма нанесенного столичными потребителями ущерба со штрафными санкциями составила почти 17 млн. рублей, сообщили в "Минскэнерго". Его специалисты регулярно проводят рейды и проверки.

Обнаружив махинации с электроэнергией, нарушителей штрафуют. Если штраф вовремя не уплачен, дело передают в суд. Именно через суд рассматривается более 80% всех случаев неуплаты. В результате абоненты возмещают нанесенный столичному "Энергосбыт" ущерб, а в государственную казну выплачивают недоплаченную сумму в пятикратном размере.