Магистраль "Минск - Национальный аэропорт" засветилась в ночное время

Дорожные работники установили вдоль трассы более тысячи фонарных опор и около двух тысяч светильников. За лето дорожники обещают усилить асфальтобетонное покрытие и благоустроить зеленые зоны. М-2 - одна из самых напряженных магистралей, а водители называют ее дорожной визиткой Беларуси.

Эта дорога связывает белорусскую столицу не только с национальным аэропортом <Минск>. По ней идут транзитные грузопотоки в Москву. Учитывая сложные зимние условия, когда промерзание грунта доходило до полутора метров, ремонтные работы велись в усиленном режиме. Оперативный штаб с участием министра транспорта и коммуникаций работал ежедневно.

Освещение дороги будет регулироваться автоматически: фонари вдоль магистрали М-2 будут загораться одновременно с городским освещением. Все оборудование - белорусского производства. Установлены энергосберегающие лампы. Одновременно с освещением смонтировано оборудование для развешивания рекламы.

Летом дорожники благоустроят разделительную полосу, а на некоторых участках заменят верхние слои асфальто-бетонного покрытия.

После обновления, магистраль станет более безопасной, а условия дорожного движения - комфортными.