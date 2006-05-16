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Магистраль "Минск - Национальный аэропорт" засветилась в ночное время

16 мая 2006 15:24
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Дорожные работники установили вдоль трассы более тысячи фонарных опор и около двух тысяч светильников. За лето дорожники  обещают усилить асфальтобетонное  покрытие  и благоустроить  зеленые зоны.  М-2  - одна из самых напряженных магистралей, а водители называют  ее дорожной визиткой Беларуси.
Эта дорога связывает белорусскую столицу не только с национальным аэропортом <Минск>. По ней  идут транзитные грузопотоки  в Москву. Учитывая сложные зимние условия, когда промерзание грунта доходило до полутора метров, ремонтные работы велись в усиленном режиме. Оперативный штаб с участием министра транспорта и коммуникаций работал ежедневно.
Освещение дороги будет регулироваться автоматически: фонари вдоль магистрали М-2 будут загораться одновременно  с городским освещением. Все оборудование - белорусского производства. Установлены энергосберегающие лампы.  Одновременно с освещением смонтировано оборудование  для развешивания  рекламы.
Летом  дорожники  благоустроят  разделительную полосу, а на некоторых участках  заменят  верхние слои асфальто-бетонного покрытия.
После  обновления, магистраль  станет более безопасной, а условия  дорожного  движения - комфортными.
# общество

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