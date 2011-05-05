Магазины Минска полностью удовлетворяют покупательский спрос на основные продовольственные товары

Как заявили в Управлении потребительского рынка, в Минске проводится системная работа с поставщиками и производителями по насыщению рынка продукцией. Ажиотажный спрос на отдельные товары спал, и сейчас складские запасы позволяют осуществить бесперебойную торговлю.

Заключены договоры и с импортерами по бесперебойным поставкам не производящихся в Беларуси продуктов. Предприятия идут на уменьшение торговой надбавки, чтобы снизить стоимость товара для потребителя.

Галина Закреничная, заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Ситуация по товарному обеспечению на потребительском рынке города стабильна. Сегодня ведется постоянная системная работа с поставщиками по насыщению рынка. Товарных ресурсов сегодня достаточно для удовлетворения потребительского спроса минчан. В оптовом звене сконцентрированы товарные запасы в пределах норматива по основным группам продуктов питания (мясо птицы, животного масла, сахара, муки, крупы, сыра).

Есть такие группы товаров, которые в силу климатических и географических условий не производятся и не произрастают в нашей стране (кофе, чай, цитрусовые, растительное масло, пшено, рис, морепродукты).

У нас есть долголетний опыт работы с импортерами по бесперебойному обеспечению рынка позициями критического импорта. Сегодня ситуация на потребительском рынке достаточно спокойна.

Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Цены на данную группу товаров существенно не изменились. Что касается товаров в импортной составляющей, сегодня роста товарных надбавок как при формировании отпускной цены, так и при формировании розничной, нет. Наблюдается тенденция к их сокращению.

О том, что дефицита основных продовольственных товаров нет, говорят и сами покупатели. По мнению людей, сегодня в магазинах можно приобрести любые продукты.

Жители Минска:

Не ощущаю. Как было, так и есть.

Все основное есть.

Вопросов нет. Всегда покупаем то, что хочется.