Магазины Минска полностью удовлетворяют покупательский спрос на основные продовольственные товары

Заключены договоры и с импортерами по бесперебойным поставкам не производящихся в Беларуси продуктов. Предприятия идут на уменьшение торговой надбавки, чтобы снизить стоимость товара для потребителя.
Галина Закреничная, заместитель начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Ситуация по товарному обеспечению на потребительском рынке города стабильна. Сегодня ведется постоянная системная работа с поставщиками по насыщению рынка. Товарных ресурсов сегодня достаточно для удовлетворения потребительского спроса минчан. В оптовом звене сконцентрированы товарные запасы в пределах норматива по основным группам продуктов питания (мясо птицы, животного масла, сахара, муки, крупы, сыра).
Есть такие группы товаров, которые в силу климатических и географических условий не производятся и не произрастают в нашей стране (кофе, чай, цитрусовые, растительное масло, пшено, рис, морепродукты).
У нас есть долголетний опыт работы с импортерами по бесперебойному обеспечению рынка позициями критического импорта. Сегодня ситуация на потребительском рынке достаточно спокойна.
Андрей Новиков, начальник Управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Цены на данную группу товаров существенно не изменились. Что касается товаров в импортной составляющей, сегодня роста товарных надбавок как при формировании отпускной цены, так и при формировании розничной, нет. Наблюдается тенденция к их сокращению.
О том, что дефицита основных продовольственных товаров нет, говорят и сами покупатели. По мнению людей, сегодня в магазинах можно приобрести любые продукты.
Жители Минска:
Не ощущаю. Как было, так и есть.
Все основное есть.
Вопросов нет. Всегда покупаем то, что хочется.