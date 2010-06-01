М. Титенков, зам. председателя Мингорисполкома: Проблему нехватки детских садов мы планируем окончательно решить в ближайшие два года

В Минском микрорайоне «Красный бор» сегодня открыли новый детский сад. Его уже называют одним из лучших в столице.

Для 200 малышей здесь и спортзал, и компьютерный класс, и бассейн. Решить проблему с нехваткой детских садов в новостройках столичная власть обещает за два года.

Детский сад с символическим названием «Солнечный ветер» не только подарил второй дом почти двумстам малышам, но и разгрузил переполненные садики микрорайна.

Раньше многодетной маме Екатерине Зухаревской приходилось ежедневно наматывать немалый километраж. Сейчас сад ближе к дому, а мама — ближе к детям.

Гуляя по саду, его заведующая говорит, что в ее время о таком и мечтать не могла. Здесь и бассейн, и хореографический зал, и компьютерный класс. Причем посещать сад могут и дети-инвалиды. Для них продумана так называемая безбарьерная среда.

Оксана Цуран,заведующая детского сада №149 Минска:

Мы планируем открыть два интеллектуальных кружка. Один будет готовить детей к школе. Второй кружок разместится в компьютерном классе, где дети будут постигать основы информатики в игровой форме.

В последнее время стали больше рожать и больше строить, в результате — нехватка детских садов. Сегодня в них нуждаются более 100 тысяч дошколят. Столичные власти детскую проблему решают по-взрослому.

Михаил Титенков, заместитель председателя Мингорисполкома:

Эти детские сады вводятся в новых микрорайонах. Мы изначально так и планировали. Надо усиливать эту программу. В ближайшие два года мы планируем окончательно решить проблему нехватки мест в детских садах.

В этом году только во Фрунзенском районе появится три новых садика, еще три — в новых микрорайонах столицы. Причем особое внимание — нестандартным проектам — когда детей не только воспитывают, но и развивают.

Татьяна Харлинская, Андрей Сержантов, телекомпания СТВ.