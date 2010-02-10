Лжесвященник попался на торговле подделками уникальных старинных монет

Задержан который выдавал себя за священника и продавал подделки уникальных старинных серебряных и золотых монет, цена которых на рынке достигает десятков тысяч долларов.

Подозреваемого задержали с поличным на автовокзале в Можайске в тот момент, когда он получил 13 тыс. долларов за проданную им подделку раритетной золотой монеты достоинством 25 рублей 1896 года, аукционная цена на которую составляет более 100 тыс. долларов. Задержанным оказался 52-летний уроженец Казани, приехавший два года назад в Московский регион на заработки.

Чтобы усыпить бдительность будущих покупателей, мужчина облачался в рясу священника и представлялся «отцом Сергием». Объясняя, где он взял эти монеты, мошенник говорил, что нашел их в стене разрушенного храма. Он рассказывал историю о том, что восстанавливает храм, на развалинах которого нашел внушительный клад. Обнаруженные драгоценности он, якобы с разрешения священноначалия, решил продать, а на вырученные деньги восстановить разрушенную церковь. Денежные средства псевдосвященник всегда брал только наличными, а на предложение перевести их на счет Московской патриархии отвечал категорическим отказом, мотивируя тем, что восстановление храма будет идти быстрее при оперировании наличными деньгами, пишет NEWSru.com.